КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
14
СЕРИАЛЫ
3 612

Эпичное возвращение Джей-Ди и Тёрка в первом трейлере новой «Клиники»

Источник: NBC

Уважаемые пациенты клиники «Святое сердце». Вы долго этого ждали, даже употребляли дешёвый гомеопатический заменитель под названием «Девятый сезон». Но ваши страдания наконец-то подошли к концу — телеканал ABC готовит к показу перезапуск «Клиники», легендарного медицинского ситкома о том, как работа врачом мешала одному талантливому мечтателю фантазировать. Уже совсем скоро состоится премьера перезапуска, так что канал ABC выкатил первый полноценный трейлер предстоящего зрелища.

В новой «Клинике» к своим ролям вернутся почти все основные актёры из оригинала — Зак Брафф (Джей-Ди), Дональд Фэйсон (Крис Тёрк), Джуди Рейес (Карла), Сара Чок (Эллиот Рид) и Джон Макгинли (доктор Кокс). Увы, Уборщик в исполнении Нила Флинна в касте не заявлен, равно как и ушедший на покой доктор Келсо, сыгранный Кеном Дженкинсом. Зато в кадре появится целая россыпь молодой и талантливой поросли — новые актёры воплотят стажеров, которых старая гвардия будет учить уму-разуму (кто сказал «Девятый сезон?!»)

Перезапуск «Клиники» стартует 25 февраля на телеканале ABC, а позже появится на стриминговом сервисе Hulu. А пока что смотрим первый трейлер:

Теги
КлиникаТрейлер
Комментарии (14)

