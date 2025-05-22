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Ванильный мишка снова в деле: Джей Ди вернётся в перезапуске «Клиники»

Источник: NBC

Около года назад появилась информация, что Билл Лоуренс, шоураннер популярного ситкома «Клиника», запланировал встречу с актёрским составом сериала. С тех пор случилось много интересного, в частности, в работу пошёл перезапуск «Клиники». А теперь стало известно, что в новый проект вернётся Зак Брафф, исполнитель роли молодого врача Джона Дориана, он же Джей Ди, главного героя ситкома.

Переговоры длились несколько месяцев. Основным камнем преткновения было место съёмок — создатели хотели снимать в канадском Ванкувере, а сам Брафф предпочитал бы поработать в Лос-Анджелесе. Видимо, теперь сторонам удалось договориться — кто знает, возможно, благодарить за это стоит Дональда Трампа и его планы на пошлины для иностранного кино и телесериалов.

Ожидается, что после возвращения ключевого персонажа, телеканал ABC, которому сейчас принадлежат права на «Клинику», приступит к переговорам с остальными участниками — Дональдом Фэйсоном (доктор Тёрк), Сарой Чок (доктор Рид), Джуди Рейес (медсестра Карла) и Джоном Макгинли (доктор Кокс). Хочется надеяться, что не обойдётся без Нила Флинна, воплотившего харизматичного Уборщика — иначе все мероприятие знатно проиграет в привлекательности.

Теги
КастингКлиника
Комментарии (2)

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