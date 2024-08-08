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«Нам есть что рассказать»: Создатель ситкома «Клиника» хочет вновь собрать актёров вместе

Источник: Buena Vista International Television

Сценарист и продюсер Билл Лоуренс, создатель культового в определённых кругах ситкома «Клиника», сообщил, что не прочь устроить воссоединение актёрского состава в течение года. По словам шоураннера, творческая команда шоу продолжает общаться друг с другом после завершения сериала и им всё есть «что рассказать».

Мы действительно начали обдумывать идею о том, чтобы снова собрать группу, потому что мы всё ещё чувствуем, что нам есть что рассказать. Люди из медицинского сообщества сейчас герои. Они определенно трудятся не ради денег! Это было безумное тяжёлое время, так что я не удивлюсь, если мы что-то придумаем в течение следующих шести месяцев или года.

Билл Лоуренс, на что-то намекает

При этом Лоуренс отмечает, что речь ни в коем случае не идёт о полнометражном фильме. Пока что не совсем ясно: имеет ли он в виду новый сезон сериала спустя столько лет после закрытия, или же простое воссоединение актёрского состава по принципу недавних встреч «Друзей» и каста «Гарри Поттера». На данный момент у сценариста и продюсера готовится к выходу на Apple TV+ сериал Bad Monkey с Винсом Воном и Мишель Монаган. Зак Брафф, исполнитель главной роли в «Клинике», сыграл в новом сериале эпизодическую роль опозоренного и наркозависимого доктора. Возможно, этот опыт совместной работы и побудил ностальгические воспоминания с желанием повторить.

Премьера «Клиники» состоялась в 2001 году. Всего сериал прожил восемь сезонов, хотя на просторах интернета группа еретически настроенных сектантов утверждает, что существует некий девятый сезон — с новыми главными героями и несколькими прошлыми персонажами на второстепенных ролях.

Теги
КлиникаДрузья
Комментарии (4)

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