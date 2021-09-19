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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Дженнифер Энистон рассказала о трудном воссоединении «Друзей»

Источник: HBO Max

Нашумевшее воссоединение «Друзей» навело шороху на HBO Max, обеспечив сервису максимальный приток новых подписчиков и став крупнейшим релизом этого года при крайне небольших затратах на съёмки. Однако вернувшимся в до боли знакомую обстановку звёздам пришлось нелегко, равно как и зрителям, также вынужденным пуститься в это путешествие по волнам памяти.

Так, своими впечатлениями от съёмок спецэпизода поделилась Дженнифер Энистон — мол, это было далеко не так забавно, в основном из-за нахлынувших воспоминаний и личного багажа каждого из шестёрки:

Думаю, для всех нас это оказалось куда труднее, чем мы ожидали. Сначала ты думаешь: «О, это путешествие во времени должно быть забавным». Но оказывается, что это довольно тяжело. Ты возвращаешься назад, и имейте в виду, что съёмочная площадка была воссоздана в точности, вплоть до маленьких безделушек на полке и всякой ерунды, которая хранилась на складе всё это время. И внезапно ты оказываешься там, а за прошедшие 16 лет много воды утекло

Возвращение было ностальгическим и немного меланхоличным, потому что многое изменилось, и все мы пошли своими дорогами. Это было непросто, к тому же ты не мог просто остановиться. Повсюду были камеры, и я не могла перестать плакать. Думаю, только Дэвид (Швиммер) не плакал. Но даже «мистер крутой парень» Леблан сломался в какой-то момент.

Будем надеяться, что $ 4 млн за эпизод каждому хоть как-то смогли смягчить всеобщие страдания.

Помимо Энистон вернулись Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. К ним на огонёк заглянули Том Селлек (бывший Моники), Риз Уизерспун (сестра Рэйчел), Мэгги Уиллер (Дженис), Эллиот Гулд и Кристина Пиклз (родители Моники и Росса), Джеймс Майкл Теллер (Гюнтер), а также Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Леди Гага, Кит Харингтон, Кара Делевинь, Синди Кроуфорд и Джеймс Корден.

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Комментарии (3)

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