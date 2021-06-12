Спецэпизод «Друзей» привлёк на HBO Max рекордное число подписчиков за этот год

Издание Business Insider со ссылкой на аналитиков из агентства Antenna сообщает, что воссоединение актёрского состава «Друзей» затеяли не зря — вышедший 27 мая спецэпизод c участием главного актёрского состава культового ситкома обеспечил стриминговой платформе HBO Max максимальное в этом году количество новых подписчиков за первый уик-энд.

Эти результаты выше тех, что продемонстрировали самые крупные кинорелизы 2021-го от Warner Bros. Речь о «Мортал Комбат», «Годзилле против Конга» и «Лиге справедливости Зака Снайдера». Вышедшая в прошлом году «Чудо-женщина: 1984» пока остаётся вне досягаемости.

По опубликованной в конце мая информации Variety, спецэпизод «Друзей» посмотрело около 29% подключённых к стримингу домохозяйств США.