 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Встречайте новую Женщину-паука Иссу Рэй Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов Круэлла - Обзор фильма Хардкорность PC-версии Ninja Gaiden: Master Collection начинается с настроек игры Временная петля скоро замкнётся: стала известна дата релиза The Forgotten City
СЕРИАЛЫ
337
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Спецэпизод «Друзей» привлёк на HBO Max рекордное число подписчиков за этот год

Издание Business Insider со ссылкой на аналитиков из агентства Antenna сообщает, что воссоединение актёрского состава «Друзей» затеяли не зря — вышедший 27 мая спецэпизод c участием главного актёрского состава культового ситкома обеспечил стриминговой платформе HBO Max максимальное в этом году количество новых подписчиков за первый уик-энд.

Эти результаты выше тех, что продемонстрировали самые крупные кинорелизы 2021-го от Warner Bros. Речь о «Мортал Комбат», «Годзилле против Конга» и «Лиге справедливости Зака Снайдера». Вышедшая в прошлом году «Чудо-женщина: 1984» пока остаётся вне досягаемости.

По опубликованной в конце мая информации Variety, спецэпизод «Друзей» посмотрело около 29% подключённых к стримингу домохозяйств США.

Теги
ДрузьяHBO MaxWarner Bros.
Комментарии

Ещё на эту тему

22Режиссёр спецэпизода «Друзей» жёстко ответил на упрёки в дефиците расового разнообразия 37«Шерлок», «Игра престолов» и «Остаться в живых» — российские зрители назвали сериалы, продолжение которых хотели бы увидеть больше всего 36Warner Bros. не сообщала Заку Снайдеру о результатах просмотров «Лиги справедливости»

Тоже интересно

24Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля» 8В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов» 13Круэлла - Обзор фильма 2Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil 11Игровое подразделение Warner Bros. Games всё-таки будет распущено

Далее на КГ

0
E3 2021: просмотр и обсуждение Ubisoft Forward 2021
 0
Славянское фэнтези наносит ответный удар: новый трейлер RPG Black Book
 0
Французская робореволюция в новом трейлере SteelRising
 0
Обзор геймплея стелс-экшена Aragami 2
 0
Представлены два новый тизера аниме «Мемуары Ванитаса»
 3
Не Metal Gear не от Кодзимы: новый трейлер MGS-пародии UnMetal
 1
Зрелищный мордобой в баре: новый трейлер экшена Sifu
 8
В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Дореми: В поисках волшебства»
 21
Старикам тут не место — Харрисона Форда омолодят для «Индианы Джонса 5» (фото со съёмок)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино В актёрском составе «Матрицы 4» оказалась Кристина Риччи
 
Кино Мастеру повезло: Юлия Снигирь всё же сыграет голую Маргариту в переосмыслении Булгакова
 
Кино «Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше
 
Кино В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3»
 
Кино Первый спин-офф киносерии «Тихое место» выйдет в марте 2023 года
 
Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июне

13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 466: «Заклятие 3», будущее бондианы и возвращение нацистов
 
6Ноль кадров в секунду – 372: ЛГБТ-положительные люди
 
8ЕВА – 428: Ты — то, на что ты фапаешь
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 105: Чего ждать от E3 2021?
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru