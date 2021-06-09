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Первоисточник: kino.mail.ru Прямая ссылка на новость:

«Шерлок», «Игра престолов» и «Остаться в живых» — российские зрители назвали сериалы, продолжение которых хотели бы увидеть больше всего

В свете недавнего выхода на HBO Max спецэпизода о воссоединении актёрского состава «Друзей» отечественный портал Кино Mail.ru поинтересовался у своих подписчиков, продолжение каких сериалов они больше всего хотели бы увидеть. И судя по результатам, немалая часть аудитории страдает зрительским мазохизмом, ну или это просто оптимисты, уверовавшие в шанс на исправление.

Итоги опроса более чем 11,5 тыс. пользователей показали, что самым желанным возвращением для российских зрителей стало бы появление новых серий «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. За этот сериал проголосовало 15% опрошенных.

С минимальным отрывом на втором месте следует культовый сериал о выживании на острове «Остаться живых» (14%). Третье место занимает ещё один многосерийный страдалец — фэнтези-эпопея «Игра престолов» (13%). Вышеуказанные «Друзья», к слову, заняли четвёртое место (11,5%).

Помимо перечисленных проектов в списке значатся «Секретные материалы», «Зачарованные» (а не их ныне здравствующая подделка), «Теория большого взрыва», «Во все тяжкие», «Доктор Хаус», «Офис», «Клиника» и «Бригада».

Теги
ШерлокИгра престоловОстаться в живых
Комментарии (5)

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