«Ковбой Бибоп» обзавёлся датой выхода и автором оригинального саундтрека

Второй день виртуального конвента Geeked Week принёс кое-какие новости о долгожданном проекте Netflix под названием «Ковбой Бибоп». Художественный сериал по одноимённому культовому аниме обзавёлся приблизительной датой выхода — премьера запланирована на эту осень.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed...Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6