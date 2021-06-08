 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты Покусились на святое: новый отрывок из «Чёрной вдовы» высмеивает фирменную позу Наташи Романофф Рецензия и отзывы на игру Necromunda: Hired Gun «Академия Амбрелла», «Ведьмак», «Армия мертвецов» и многое другое ждёт участников первого онлайн-фестиваля Geeked Week от Netflix
4
СЕРИАЛЫ
584
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Ковбой Бибоп» обзавёлся датой выхода и автором оригинального саундтрека

Второй день виртуального конвента Geeked Week принёс кое-какие новости о долгожданном проекте Netflix под названием «Ковбой Бибоп». Художественный сериал по одноимённому культовому аниме обзавёлся приблизительной датой выхода — премьера запланирована на эту осень.

И ещё одна новость, которая наверняка порадует поклонников легендарного оригинала: музыкальным сопровождением проекта занимается автор саундтрека аниме Йоко Канно. Одна из самых известных композиторов Японии официально вернётся к сочинению музыки для постапокалиптических приключений команды космических охотников за головами.

Теги
Ковбой БибопNetflix
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов 3Жаркие сцены с Сарой Шахи в трейлере эротической драмы «Секс/Жизнь» 2«Академия» Айзека Азимова, «Тед Лассо», «Видеть» и другие анонсы в свежем сборном трейлере сериалов Apple TV+

Тоже интересно

7Сравнение графики Resident Evil: Village на самом мощном железе 5Идеальный кадр с Сальмой Хайек из «Телохранителя жены киллера» 8Первый взгляд на Камилу Кабельо в роли Золушки 16Жан-Клод Ван Дамм наказывает плохих парней в трейлере экшен-комедии «Последний наёмник» 18Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа

Далее на КГ

0
Джей и Молчаливый Боб возвращаются в трейлере битемапа Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch
 3
Третий сезон «Академии Амбрелла» раскрыл названия всех своих эпизодов
 3
Жаркие сцены с Сарой Шахи в трейлере эротической драмы «Секс/Жизнь»
 1
ЕВА-428: Прямая трансляция
 2
«Академия» Айзека Азимова, «Тед Лассо», «Видеть» и другие анонсы в свежем сборном трейлере сериалов Apple TV+
 6
Из экшенов в нуар: Лиам Нисон готовится сыграть легендарного частного детектива Филипа Марлоу
 2
Сюжет классической GoldenEye 007 теперь можно пройти в Far Cry 5
 6
Звезда «Годзиллы против Конга» сыграет в триллере про сложные отношения в семье полицейских, когда батя ещё и наркоторговец
 29
Первый взгляд на 78-летнего Харрисона Форда в привычном образе Индианы Джонса (фото со съёмок)
 4
Сын Стивена Кинга написал сиквел «Дракулы», естественно, его экранизируют
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Круэлла - Обзор фильма
 
Кино Нашумевшая польская эротика «365 дней» от Netflix честно наработала на два сиквела — фанаты потирают руки
 
Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми»
 
Секс с доктором наук Дарьей Мороз — вышел трейлер эротической драмы «Клиника Счастья»
 
Кино Осторожно, шок-контент: жирный Марк Уолберг на съёмках нового фильма (фото)
 
Кино Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЕВА (трансляция)

Выйдут в июне

9 СрНоль кадров в секунду
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 105: Чего ждать от E3 2021?
 
2Телеовощи – 395: Идея на миллион
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 465: «Круэлла», «Тихое место 2», «Кислород»
 
9Ноль кадров в секунду – 371: Скриптовая дедукция
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru