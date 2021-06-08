«Академия» Айзека Азимова, «Тед Лассо», «Видеть» и другие анонсы в свежем сборном трейлере сериалов Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал впечатляющий сборный трейлер самых важных релизов этого года, посвящённый среди прочих многосерийным премьерам и возвращениям цифровой платформы. Точных дат ролик не называет, ограничиваясь обещанием показать новинки этим летом или позже, но до конца 2021-го.

В ближайшие полгода подписчики видеосервиса увидят фантастический эпик «Академия» по культовому книжному циклу Айзека Азимова, продолжение футбольной комедии «Тед Лассо» и эпического фэнтези «Видеть», а также драмеди «В ритме жизни» с Роуз Бирн, комедию «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом, второй сезон драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Эннистон и Риз Уизерспун и многое другое.