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«Академия» Айзека Азимова, «Тед Лассо», «Видеть» и другие анонсы в свежем сборном трейлере сериалов Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал впечатляющий сборный трейлер самых важных релизов этого года, посвящённый среди прочих многосерийным премьерам и возвращениям цифровой платформы. Точных дат ролик не называет, ограничиваясь обещанием показать новинки этим летом или позже, но до конца 2021-го.

В ближайшие полгода подписчики видеосервиса увидят фантастический эпик «Академия» по культовому книжному циклу Айзека Азимова, продолжение футбольной комедии «Тед Лассо» и эпического фэнтези «Видеть», а также драмеди «В ритме жизни» с Роуз Бирн, комедию «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом и Полом Раддом, второй сезон драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Эннистон и Риз Уизерспун и многое другое.

Теги
ВидеоАкадемияВидетьТед ЛассоПсихиатр по соседству
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