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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс рассказывают о триллере «История Лизи»

Зрителей ждёт сложная, многослойная и страшная во многих отношениях история. Создатели и участники мини-сериала «История Лизи» рассказывают о сюжете и персонажах. Впечатлениями о работе над экранизацией в числе прочих делятся автор литературного первоисточника и сценарист Стивен Кинг, продюсер Джей Джей Абрамс и исполнители главных ролей Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Дэйн Дехаан.

Главная героиня Лизи Лэндон (Мур) — вдова автора бестселлеров Скотта Лэндона (Оуэн), вот уже два года оплакивающая смерть супруга, некогда открывшего ей удивительный источник своего вдохновения. Переживая странные и пугающие дни своего вдовства, преследуемая фанатичным поклонником писателя (Дехаан), Лизи пытается разобраться, насколько реально всё, что с ней происходит.

Премьера мини-сериала под режиссурой Пабло Ларраина («Джеки») состоится на Apple TV+ 4 июня.

Теги
ВидеоИстория Лизи
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