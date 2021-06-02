Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс рассказывают о триллере «История Лизи»

Зрителей ждёт сложная, многослойная и страшная во многих отношениях история. Создатели и участники мини-сериала «История Лизи» рассказывают о сюжете и персонажах. Впечатлениями о работе над экранизацией в числе прочих делятся автор литературного первоисточника и сценарист Стивен Кинг, продюсер Джей Джей Абрамс и исполнители главных ролей Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Дэйн Дехаан.

Главная героиня Лизи Лэндон (Мур) — вдова автора бестселлеров Скотта Лэндона (Оуэн), вот уже два года оплакивающая смерть супруга, некогда открывшего ей удивительный источник своего вдохновения. Переживая странные и пугающие дни своего вдовства, преследуемая фанатичным поклонником писателя (Дехаан), Лизи пытается разобраться, насколько реально всё, что с ней происходит.

Премьера мини-сериала под режиссурой Пабло Ларраина («Джеки») состоится на Apple TV+ 4 июня.