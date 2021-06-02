Шон Бин признался, что не смотрел финал «Игры престолов» и даже не знает, чем всё закончилось

Каких только историй мы не слышали об «Игре престолов» от актёров, непосредственно участвовавших в съёмках, но Шон Бин, пожалуй, переплюнул их всех. Исполнитель одной из центральных ролей Неда Старка, пусть и ушедшего от нас слишком рано, никогда особо не интересовался самим сериалом, а после смерти своего персонажа и вовсе перестал его смотреть. Как выяснилось сильно позже, правильно сделал.

Причём актёр настолько потерял интерес к происходящему на экране, что даже не стал выяснять, чем в итоге дело кончилось. Глаза Бину открыл журналист издания The Times в ходе недавнего интервью. На вопрос, не боится ли тот схватить спойлер — мало ли, надумает когда-нибудь осилить оставшиеся семь сезонов, — актёр без обиняков ответил, что к тому времени в любом случае всё забудет.

В итоге Бин порадовался за независимость Винтерфелла и счастливый конец своих экранных детей, Сансы и завладевшего троном Брана. А теперь, собственно, и досматривать сериал ни к чему. Хитро.