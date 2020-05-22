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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Исследование выявило главный козырь HBO Max, и это не «Друзья»

Старт будущий стриминг-гиганта HBO Max намечен на 27 мая, и Netflix с Disney+ уже замерли в ожидании. Более 10 тысяч часов контента разной степени культовости и потраченные на это сотни миллионов долларов наверняка способны заставить существенную часть зрителей сменить свой потоковый сервис. Только за возвращение «Друзей» компания WarnerMedia выложила более $ 400 млн, но, как выяснилось, это далеко не главный козырь в её рукаве.

The Hollywood Reporter опросил 2200 американцев, выяснив, что 26% зрителей готовы подписаться на HBO Max ради одной только расширенной киновселенной DC — теперь решение сервиса выделить каких-то $ 20-30 млн на режиссёрскую версию «Лиги справедливости» не кажется чем-то удивительным. 23% опрошенных отдали предпочтение «Игре престолов» и, наконец, 21% подписалось бы на новую видеоплатформу ради «Друзей». Зато сразу 6% заявили, что уже отписали от Netflix или планируют это сделать только из-за того, что культового ситкома 90-х там больше нет.

Разумеется, HBO Max собирается развивать и оригинальную линейку фильмов и сериалов, но даже сейчас 26% подписчиков Netflix и 34% подписчиков Disney+ планируют раскошелиться на дополнительные $ 14,99 в месяц ради доступа к сокровищам нового потокового сервиса.

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 11 июля 2019 годаПотоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом 14 августа 2019 годаHBO Max готов выложить более миллиарда долларов за «Теорию большого взрыва» 21 маяМомент, который все ждали, — HBO Max тизерит «Лигу справедливости» Зака Снайдера 14 маяHBO Max снимет фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга и Джо Хилла 6 февраляПотоковый сервис HBO Max наладит выпуск оригинальных средненьких фильмов 15 февраля«Игра престолов», «Друзья» и «Теория Большого взрыва» в тизере HBO Max
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