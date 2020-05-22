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«Новобранец», «Стамптаун» и ещё 9 сериалов ABC получили продление на следующий сезон

Сериальное межсезонье в самом разгаре, и телеканал ABC огласил свой окончательный вердикт — кто вернётся с новыми сезонами, а с кем придётся попрощаться. В целом обошлось без неожиданностей и сколь-нибудь серьёзных потерь. Заслуженное продление получили нежно любимая Всеяредакцией полицейская драмеди и один из самых рейтинговых сериалов телеканала — «Новобранец» с Натаном Филлионом, равно как и свежая экшен-драма с Коби Смолдерс «Стамптаун», пользующаяся большим успехом онлайн.

К ним присоединились ещё один рейтинговый гигант телеканала «Миллион мелочей», «Американская домохозяйка», входящие в четвёрку лучших комедий ABC «Голдберги» и «Коннеры», а также ситком «Черноватый» вместе со спин-оффом «Разноцветная комедия». Ещё раньше продление получили медицинские драмы «Хороший доктор» и «Анатомия страсти», которая не только никак не умирает, но ещё и породила спин-офф «Пожарная часть 19», также обеспечивший себе следующий сезон.

А вот сразу три ситкома, «Одинокие родители», «Обученные» и «Благослови этот бардак», вместе с фантастической драмой «Явление» межсезонье не пережили. Также в этом году завершили своё триумфальное шествие сразу четыре ветерана ABC — «Американская семейка», «Агенты Щ.И.Т.», «Как избежать наказания за убийство» и «Трудности ассимиляции», которым теперь придётся искать замену.

Остаётся неясной судьба лишь двух сериалов — юридического процедурала «За жизнь» и, что более важно (нет), романтической комедии «Пекарь и красавица», если вдруг это кого-то волнует.

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Новобранец Стамптаун
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