HBO Max готов выложить более миллиарда долларов за «Теорию большого взрыва»

Стартующий следующей весной потоковый сервис HBO Max, детище компании Warner Media, в очередной раз демонстрирует серьёзность своих намерений по завоеванию трона Netflix. Уже успев отобрать у последнего «Друзей», он нацелился на ещё одну мегауспешную комедию — недавно завершившуюся «Теорию большого взрыва».

Будущий стриминг-гигант готов выложить за столь ценный актив астрономическую сумму — более $1 млрд — и это при том, что те же «Друзья» обошлись ему «всего» в $425 млн. Также он присматривается к другому ситкому CBS — «Два с половиной человека» — и цена вопроса за комплект составит уже $1,5 млрд. Такая сумасшедшая цифра во многом объясняется тем, что ни тот, ни другой ранее не был целиком доступен для просмотра на потоковых сервисах, что открывает для HBO Max весьма заманчивые перспективы.

Также на новой платформе можно будет посмотреть старожил BBC — «Доктора Кто», «Лютера» и «Офис», с десяток сериалов HBO, «Милых обманщиц» и пару новинок The CW. Не будет недостатка и в оригинальных проектах, среди которых «Дюна: Сестринство» Дени Вильнёва, криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгортом, триллер «Стюардесса» с Кейли Куоко, романтическая антология от Пола Фига «Личная жизнь», анимационные «Гремлины» — и этот список далеко не полный.