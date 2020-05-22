Звезда сериала «Бруклин 9-9» Стефани Беатрис предлагает себя на роль Бэтвумен

Ещё не успел остыть красный парик после ухода Руби Роуз, как на вакантную должность местной Бэтвумен тут же появились претендентки. Так, практически моментально активизировалась звезда полицейского ситкома «Бруклин 9-9» Стефани Беатрис, недвусмысленно обозначив свою заинтересованность в проекте:

*reads everything about Batwoman — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

legit did dye my hair red last month — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

Актриса давно мечтает попасть в супергероику — не так давно она активно продвигала себя на роль Женщины-Халка на Disney+. Судя по тому, что теперь она метит в The CW, там ничего не вышло.

Но как бы хорошо Беатрис ни подходила по типажу, есть одна загвоздка — продюсеры-дискриминаторы официально ищут на роль открытую лесбиянку, а с этим у актрисы никак. Впрочем, как знать — вдруг ей зачтут роль бисексуалки Розы Диас за необходимый лесбийский опыт?