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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Исполнительница главной роли Руби Роуз ушла из «Бэтвумен»

Во втором сезоне титульную героиню супергеройской драмы «Бэтвумен» будет играть новая актриса — сегодня, спустя два дня после выхода финальной серии первого сезона Руби Роуз объявила об уходе из проекта.

Сериал о супергеройствующей в Готэме лесбиянке получил продление на второй сезон в январе, и уход главной актрисы этого факта никак не отменяет — один из продюсеров Warner Bros. TV успел пообещать, что Роуз обязательно найдут замену.

Актриса не сообщила о причине своего ухода, но в своём официальном заявлении отметила, что это решение далось ей очень нелегко, сердечно поблагодарила всех от съёмочной группы до руководства канала The CW и на том откланялась.

Второй сезон сериала, опекаемого кураторами Arrowverse Грегом Берланти и Сарой Шехтер, должен стартовать в начале следующего года.

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Бэтвумен
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