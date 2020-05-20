Исполнительница главной роли Руби Роуз ушла из «Бэтвумен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Во втором сезоне титульную героиню супергеройской драмы «Бэтвумен» будет играть новая актриса — сегодня, спустя два дня после выхода финальной серии первого сезона Руби Роуз объявила об уходе из проекта.

Сериал о супергеройствующей в Готэме лесбиянке получил продление на второй сезон в январе, и уход главной актрисы этого факта никак не отменяет — один из продюсеров Warner Bros. TV успел пообещать, что Роуз обязательно найдут замену.

Актриса не сообщила о причине своего ухода, но в своём официальном заявлении отметила, что это решение далось ей очень нелегко, сердечно поблагодарила всех от съёмочной группы до руководства канала The CW и на том откланялась.

Второй сезон сериала, опекаемого кураторами Arrowverse Грегом Берланти и Сарой Шехтер, должен стартовать в начале следующего года.