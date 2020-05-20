Кадры и отрывок из седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» напоминают о последствиях путешествий во времени

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Путешествия во времени и их последствия станут центральной темой седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» и последней хрупкой нитью свяжут его с киновселенной Marvel и «Мстителями: Финалом». Поэтому на кадрах и отрывке из первого эпизода заключительного сезона главные герои гуляют по улицам Нью-Йорка 1931 года. Помимо всех прелестей большого города времён Великой депрессии (включая запахи), Дейзи, Мак, Дэк и «новый» агент Колсон поглощены вопросом своего влияния на историю.

В финальной телеглаве супергеройского экшена Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн сыграли Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Смогут ли агенты Щ.И.Т. повлиять на своё настоящее, прошлое или будущее, узнаем в день премьеры — 27 мая на телеканале ABC.