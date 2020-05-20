 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix Вся правда о Щиничиро Ватанабэ Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный» Отключение рекламы, эксклюзивный контент и прочие плюшки на «Патреоне» Command & Conquer Remastered Collection — дата выхода, детали и трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кадры и отрывок из седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» напоминают о последствиях путешествий во времени

Путешествия во времени и их последствия станут центральной темой седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» и последней хрупкой нитью свяжут его с киновселенной Marvel и «Мстителями: Финалом». Поэтому на кадрах и отрывке из первого эпизода заключительного сезона главные герои гуляют по улицам Нью-Йорка 1931 года. Помимо всех прелестей большого города времён Великой депрессии (включая запахи), Дейзи, Мак, Дэк и «новый» агент Колсон поглощены вопросом своего влияния на историю.

В финальной телеглаве супергеройского экшена Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн сыграли Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.» Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.» Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.» Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.» Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.» Кадры из сериала «Агенты Щ.И.Т.»

Смогут ли агенты Щ.И.Т. повлиять на своё настоящее, прошлое или будущее, узнаем в день премьеры — 27 мая на телеканале ABC.

+ Обсудить
Темы
 
Агенты Щ.И.Т.
 7 маяMarvel готовит сериал «Тайные Воины» на смену «Агентам Щ.И.Т.» 28 апреляЛихие 30-е в трейлере седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» 15 апреля«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Marvel готовит сериал «Тайные Воины» на смену «Агентам Щ.И.Т.»
 
Лихие 30-е в трейлере седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
 
Тизер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» напоминает о финальной миссии героев

Тоже интересно

 
Кино Студия Fox разочаровала компанию Disney
 
Игры Half-Life: Alyx — анонс и трейлер
 
Кино Подарили: Чебурашка достался японцам за смехотворную сумму в 2005 году
 
Кино «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» обвинили в расизме
 
Кино Съёмки нового «Бэтмена» начнутся не раньше ноября
 
Кино Чарли Ханнэм назвал причину провала «Меча короля Артура»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в мае

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 ПтЕВА (аудио)
23 СбТелеовощи (аудио)
24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
6Телеовощи – 340: Тариф 2 ГБ
 
15Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА – 372: Дерёвня на заморозках
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru