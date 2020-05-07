Marvel готовит сериал «Тайные Воины» на смену «Агентам Щ.И.Т.»

Marvel Studios продолжает активную работу по развитию своей теле- и киновселенной. Инсайдер Джереми Конрад подтвердил сегодня сообщение портала The GWW о работе над сериалом «Тайные Воины» (Secret Warriors), который, скорее всего, придёт на смену уходящим на покой после седьмого сезона «Агентам Щ.И.Т.».

Такой вывод можно сделать хотя бы из того факта, что в комиксах Брайана Майкла Бендиса супергеройскую команду составляют в числе прочих Ник Фьюри, Дейзи Джонсон и Йо-Йо Родригес, хорошо знакомые нам по фильмам серии «Мстители» и уже упомянутому сериалу канала ABC. Но если на появление Сэма Джексона рассчитывать вряд ли стоит, то вот Хлоя Беннет и Наталия Кордова-Бакли вполне могут продолжить играть свои роли.

Кусочек паззлу добавляет и появлявшийся ранее слух о работе Marvel над неким спин-оффом «Агентов», который должен вернуть часть старых героев и добавить новых. Да и Кевин Файги недавно вёл переговоры с главой ABC Кэри Бёрк о развитии сотрудничества на почве многосерийной супергероики.

Сейчас идёт активный поиск сценариста для «Тайных Воинов». Ну а мы пока можем насладиться финальным сезоном «Агентов Щ.И.Т.», датой выхода которого значится 27 мая.