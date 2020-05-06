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Свежий трейлер триллера «Сквозь снег» обещает экшен на высоких скоростях

Кабельный канал TNT выкатил ещё один трейлер многосерийной антиутопии «Сквозь снег», напоминающий о критической важности порядка в непростые постапокалиптические времена. Предыстория основных событий, рассказанных в оригинальном комиксе и его киноэкранизации, стартует уже на следующей неделе, 17 мая.

События сериала происходят спустя семь лет после наступления нового ледникового периода. Выжившие, разделённые на касты, мчатся в громадном поезде по кругосветной железной дороге. Обитатели передних VIP-вагонов наслаждаются комфортной жизнью, а жители хвостовых вагонов чахнут от невыносимых условий и готовят бунт.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером первого сезона выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»).

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Видео Сквозь снег
 23 апреляДавид Диггс возглавляет бунт в свежем трейлере «Сквозь снег» 29 апреляМногосерийный триллер «Сквозь снег» получил официальное место в таймлайне оригинала
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