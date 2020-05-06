Свежий трейлер триллера «Сквозь снег» обещает экшен на высоких скоростях

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT выкатил ещё один трейлер многосерийной антиутопии «Сквозь снег», напоминающий о критической важности порядка в непростые постапокалиптические времена. Предыстория основных событий, рассказанных в оригинальном комиксе и его киноэкранизации, стартует уже на следующей неделе, 17 мая.

События сериала происходят спустя семь лет после наступления нового ледникового периода. Выжившие, разделённые на касты, мчатся в громадном поезде по кругосветной железной дороге. Обитатели передних VIP-вагонов наслаждаются комфортной жизнью, а жители хвостовых вагонов чахнут от невыносимых условий и готовят бунт.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером первого сезона выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»).