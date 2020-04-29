Многосерийный триллер «Сквозь снег» получил официальное место в таймлайне оригинала

Долго и мучительно прокладывавший себе дорогу на экраны сериал «Сквозь снег» многими ошибочно принимался за многосерийную версию одноимённого полнометражного хита, снятого Пон Чжун Хо по графическому роману Le Transperceneige. Как выяснилось, обе адаптации основаны на одном и том же первоисточнике, однако вполне мирно соседствуют друг с другом в одной вселенной.

В преддверии намеченной на 17 мая премьеры многосерийного триллера издательство Titan Comics опубликовало иллюстрацию официального таймлайна антиутопии. На временной школе сериал с Давидом Диггсом и Дженнифер Коннелли числится предысторией полнометражной постановки с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон. События многосерийного триллера разворачиваются спустя семь лет после наступления ледникового периода и за восемь лет до происходившего в фильма, удобно вписавшись между событиями из выпускаемой издательством трилогии приквелов и давно опубликованной основной трилогией.