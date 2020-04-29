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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Многосерийный триллер «Сквозь снег» получил официальное место в таймлайне оригинала

Долго и мучительно прокладывавший себе дорогу на экраны сериал «Сквозь снег» многими ошибочно принимался за многосерийную версию одноимённого полнометражного хита, снятого Пон Чжун Хо по графическому роману Le Transperceneige. Как выяснилось, обе адаптации основаны на одном и том же первоисточнике, однако вполне мирно соседствуют друг с другом в одной вселенной.

В преддверии намеченной на 17 мая премьеры многосерийного триллера издательство Titan Comics опубликовало иллюстрацию официального таймлайна антиутопии. На временной школе сериал с Давидом Диггсом и Дженнифер Коннелли числится предысторией полнометражной постановки с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон. События многосерийного триллера разворачиваются спустя семь лет после наступления ледникового периода и за восемь лет до происходившего в фильма, удобно вписавшись между событиями из выпускаемой издательством трилогии приквелов и давно опубликованной основной трилогией.

Промо-арт сериала «Сквозь снег»
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12Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
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