Триллер «Сквозь снег» стартует на две недели раньше прежней даты

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT решил передвинуть дату выхода «Сквозь снег». Многосерийный постапокалиптический триллер, вместе с полнометражной картиной Пон Чжун Хо основанный на графическом романе Le Transperceneige, ранее должен был стартовать 31 мая, теперь же выйдет 17 мая.

События футуристического триллера разворачиваются во времена нового ледникового периода. Несколько тысяч выживших землян живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в адских условиях хвостовых вагонов рабочие готовят бунт против шикующих богачей, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером проекта, прошлой весной продлённого на второй сезон, числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»).