Второй сезон «Страны Рождества» выходит в июне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон «Страны Рождества» обзавёлся датой выхода и первыми кадрами. Многосерийный мистический триллер кабельного канала AMC — экранизация одноимённого романа-бестселлера Джо Хилла — вернётся на малые экраны 1 июня.

Между событиями первого и второго сезонов прошло восемь лет. Виктория Маккуин (Эшли Каммингс) как никогда серьёзно настроена покончить с Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Последний, осознав свою смертность, отчаянно жаждет отомстить Виктории, а потому намерен добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.