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Первоисточники: www.comingsoon.netdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Страны Рождества» выходит в июне

Второй сезон «Страны Рождества» обзавёлся датой выхода и первыми кадрами. Многосерийный мистический триллер кабельного канала AMC — экранизация одноимённого романа-бестселлера Джо Хилла — вернётся на малые экраны 1 июня.

Между событиями первого и второго сезонов прошло восемь лет. Виктория Маккуин (Эшли Каммингс) как никогда серьёзно настроена покончить с Чарли Мэнксом (Закари Куинто). Последний, осознав свою смертность, отчаянно жаждет отомстить Виктории, а потому намерен добраться до самого дорогого ей человека — восьмилетнего сына Уэйна.

Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Кадры из сериала «Страна Рождества» Промо-арт сериала «Страна Рождества»
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