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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Подростки предвкушают славное приключение в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер второго спин-оффа «Ходячих мертвецов», получившего подзаголовок «Мир за пределами». Минутный ролик сериала о приключениях подростков в мире зомби сообщает: главные герои выползли за границы защищённого пространства, чтобы разыскать отца двух главных героинь.

Многосерийный триллер, как известно, сосредоточит своё внимание на жизни первого поколения людей, выросших в условиях зомби-апокалипсиса. В сериале Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла снимаются Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Джулия Ормонд, Натали Голд и Тед Сазерленд.

Первая серия выйдет в эфир 12 апреля.

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Видео Ходячие мертвецы: Мир за пределами
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