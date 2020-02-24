Подростки предвкушают славное приключение в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер второго спин-оффа «Ходячих мертвецов», получившего подзаголовок «Мир за пределами». Минутный ролик сериала о приключениях подростков в мире зомби сообщает: главные герои выползли за границы защищённого пространства, чтобы разыскать отца двух главных героинь.

Многосерийный триллер, как известно, сосредоточит своё внимание на жизни первого поколения людей, выросших в условиях зомби-апокалипсиса. В сериале Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла снимаются Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Джулия Ормонд, Натали Голд и Тед Сазерленд.

Первая серия выйдет в эфир 12 апреля.