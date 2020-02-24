Нацизм, расизм и культ смерти в новом тизере сериала «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime выпустил свежий тизер многосерийного мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов». Ролик посвящён напряжённой социальной обстановке, сложившейся в Лос-Анджеле в 30-х годах прошлого века.

Спин-офф викторианских «Ужасов по дешёвке» выстроен на американо-мексиканском фольклоре. Основной конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. Пока люди воюют друг с другом за права, убеждения и веру, не менее жестокая борьба разыгрывается в оккультном мире сериала, обрисовывая соперничество двух мифических сестёр.

В сериале также снимаются Дэниэл Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Лоренца Иццо, Доминик Шервуд, Итан Пек, Натан Лэйн и Пайпер Перабо. Исполнительными продюсерами выступают создатель и сценарист телефранчайза Джон Логан, а также Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («1917») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).

Премьера сериала намечена на 26 апреля.