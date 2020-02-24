Netflix продлил сериал «Нетипичный» на четвёртый сезон

Стриминговый сервис Netflix официально огласил свой вердикт в отношении семейной комедийной драмы «Нетипичный». История о парне-аутисте, его семье, друзьях и знакомых продлена на четвёртый 10-серийный сезон, который станет для сериала заключительным. Даты выхода у финальной главы пока нет, но премьера ожидается не раньше следующего года.

Подросток с аутизмом Сэм Гарднер настроен вести полноценную самостоятельную жизнь, и в этом его всячески поддерживают младшая сестра и родители, у которых, впрочем, полным-полно своих проблем и жизненных трудностей, которые необходимо преодолеть. Но любовь и стремление ко взаимопониманию помогают справиться даже с самыми сложными задачами.

В актёрский состав входят Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак. Создателем и шоураннером сериала выступает бессменная Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»), режиссирует Сет Гордон.