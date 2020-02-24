 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Телеканалы и стриминговые сервисы отказываются показывать аниме про обзорщиков фэнтезийных борделей «Межвидовые обозреватели» «Рэй Донован» остался без восьмого сезона Лучшее аниме 2018 года — голосование «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045» — трейлер с экшеном и тачикомами
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix продлил сериал «Нетипичный» на четвёртый сезон

Стриминговый сервис Netflix официально огласил свой вердикт в отношении семейной комедийной драмы «Нетипичный». История о парне-аутисте, его семье, друзьях и знакомых продлена на четвёртый 10-серийный сезон, который станет для сериала заключительным. Даты выхода у финальной главы пока нет, но премьера ожидается не раньше следующего года.

Подросток с аутизмом Сэм Гарднер настроен вести полноценную самостоятельную жизнь, и в этом его всячески поддерживают младшая сестра и родители, у которых, впрочем, полным-полно своих проблем и жизненных трудностей, которые необходимо преодолеть. Но любовь и стремление ко взаимопониманию помогают справиться даже с самыми сложными задачами.

В актёрский состав входят Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Эми Окуда и Эрик Маккормак. Создателем и шоураннером сериала выступает бессменная Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»), режиссирует Сет Гордон.

1 Обсудить
Темы
 
Нетипичный
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Нетипичный» — трейлер второго сезона
 
Новые сериалы 3–9 сентября
 
Новые сериалы 7–13 августа

Тоже интересно

 
Кино Вам не скрыться от «Капитана Марвел 2»
 
Кино Арнольд Шварценеггер раскрыл приблизительный бюджет «Терминатора 6»
 
Кино Как Стивен Спилберг воюет с потоковым сервисом Netflix из-за «Оскара»
 
Кино Разработка «Дэдпула 3» пока не остановилась
 
Аниме Аниме должно идти по пути Disney и Marvel
 
Игры Mortal Kombat 11 — премьерный трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 
 
LIVEКГ играет: Venus Blood Frontier
 

Выйдут в феврале

25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
28 ПтЕВА (аудио)
28 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в марте

1 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
10Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
34Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru