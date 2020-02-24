Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» намекнули на кроссовер с «Ривердейлом»

Как известно, персонажи «Леденящих душу приключений Сабрины» от Netflix и «Ривердейла» от The CW сошли с одних и тех же страниц издания комиксов «Арчи», а их автор Роберто Агирре-Сакаса является исполнительным продюсером обоих сериалов. Потому гипотетическая возможность кроссовера давно волновала фанатские умы.

Сам Агирре-Сакаса регулярно подливал масла в огонь, явно готовя почву для подобного эксперимента. Так, Гриндейл, родной город Сабрины, неоднократно упоминался в сериале The CW, а однажды герои Кея Джея Апы (Арчи) и Коула Спроуса (Джагхед) даже его посетили. В свою очередь, Сабрина вместе с кузеном Амброузом Спеллманом тоже успела наведаться в Ривердейл в поисках одного древнего артефакта.

Учитывая всё это, недавно опубликованная в официальном инстаграме «Леденящих душу приключений Сабрины» фотография Кирнан Шипки в окружении актёров «Ривердейла» Апы и Кейси Котта должна развеять последние сомнения — кроссоверу быть:

Ривердейл — большое и страшное место…

Третий сезон «Сабрины» полностью вышел на Netflix месяц назад, продолжение уже в работе. «Ривердейл» же должен вернуться после перерыва 26 февраля с оставшимися шестью эпизодами четвёртого сезона, а предшествующий этому сюжетный поворот намекает, по какому поводу могут встретиться герои.