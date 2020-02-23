Свежие фото со съёмок «ВандаВижн»: взрослая Моника Рамбо служит в «М.Е.Ч.»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как известно, с телевизионной версией знаменитой тайной организации «Щ.И.Т.» вселенная MCU не очень-то считалась. Совсем другое дело — агентство «М.Е.Ч.» (S.W.O.R.D.), чьё присутствие в расширяющейся благодаря сериалам Disney+ Marvel Cinematic Universe подтвердили снимки со съёмочной площадки проекта «ВандаВижн».

Судя по логотипам на фото, в организации, борющейся с внеземными угрозами мировой безопасности, служит Моника Рамбо (Тейона Паррис) — повзрослевшая дочь подруги Капитана Марвел Марии Рамбо. С ней зрители близко познакомятся в первом сезоне сериала об Алой ведьме (Элизабет Олсен) и Вижне (Пол Беттани). Её собеседника Джимми Ву, известного поклонникам по «Человеку-муравью», играет Рэндалл Парк.

У сериала Marvel Studios, который обещает фееричное смешение фантастической драмы и ситкома, уже имеется приблизительная дата выхода — декабрь этого года.