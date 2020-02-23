 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix Мэтт Ривз объявил о начале съёмок «Бэтмена» Новости аниме — лучшее за неделю Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби откладываются
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 23 февраля — 1 марта

Последняя неделя зимы выдастся не слишком богатой на сериальные события, и тем не менее парочка премьер всё-таки состоится. Потоковый сервис Netflix, к примеру, выкатит полный первый сезон фантастической драмеди «Мне это не нравится» с Софией Лиллис, а также покажет долгожданный второй сезон «Видоизменённого углерода». На кабельном канале AMC выйдет первый эпизод фантастической антологии «Послания из другого мира».

Среда, 26 февраля

 
Премьера+
Netflix
Мне это не нравится I Am Not Okay With This

драма, фантастика

В ролях София Лиллис, Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг, Ричард Эллис

Создатель Кристи Холл

Фантастическая драмеди рассказывает о школьнице Сидни, до недавних пор считавшей себя слишком обычной. Но взросление приносит с собой неожиданные перемены в и без того непростую жизнь. Главная героиня тяжело переживает потерю отца, не всегда ладит со сверстниками и окончательно теряется, когда понимает, что в ней проснулись разрушительные сверхспособности, которые она не в силах контролировать.

Видео

Четверг, 27 февраля

 
Сезон2
Netflix
Видоизменённый углерод Altered Carbon

научная фантастика, драма, боевик

В ролях Энтони Маки, Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри

Создатель Лаэта Калогридис

На дворе XXV век. Люди научились оцифровывать человеческий разум, и сознание любого индивидуума теперь можно без проблем пересадить в другое тело. Главный герой — бывший элитный боец Такеши Ковач, принимавший участие в межзвёздных битвах, но попавший за решётку на целых 500 лет. Однако у спецназовца появляется реальный шанс на новую жизнь на Земле — при условии, что он сумеет разгадать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Видео

Воскресенье, 1 марта

 
Премьера+
AMC
Послания из другого мира Dispatches from Elsewhere

драма, фантастика, антология

В ролях Джейсон Сигел, Салли Филд, Ричард И. Грант, Андре Бенжамин, Ив Линдли, Тара Линн Барр

Создатель Джейсон Сигел

Группа ничем не примечательных обывателей натыкается на тайну, притаившуюся буквально на поверхности их скучной каждодневной жизни. И, как это обычно бывает, загадка оказывается куда глубже и запутаннее, чем казалась героям поначалу.

2 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Чёрная Пантера» — международный трейлер
 
Кино Фильм «Звёздные войны: Эпизод IX» стал для режиссёра Дж. Дж. Абрамса испытанием на прочность
 
Кино Кристен Стюарт — актриса десятилетия по версии Голливудской ассоциации кинокритиков
 
Игры Beyond Good and Evil 2 — кинематографичный трейлер приквела
 
Кино Следующий фильм Кристофера Нолана не романтический триллер
 
Кино Marvel закидывает удочки на «Оскар» для «Мстителей: Финала» и Роберта Дауни-младшего
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороТелеовощи (аудио)
СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в феврале

24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
28 ПтЕВА (аудио)
28 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
9Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru