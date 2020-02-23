Новые сериалы 23 февраля — 1 марта

Последняя неделя зимы выдастся не слишком богатой на сериальные события, и тем не менее парочка премьер всё-таки состоится. Потоковый сервис Netflix, к примеру, выкатит полный первый сезон фантастической драмеди «Мне это не нравится» с Софией Лиллис, а также покажет долгожданный второй сезон «Видоизменённого углерода». На кабельном канале AMC выйдет первый эпизод фантастической антологии «Послания из другого мира».
Среда, 26 февраля
драма, фантастика
В ролях София Лиллис, Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг, Ричард Эллис
Создатель Кристи Холл
Фантастическая драмеди рассказывает о школьнице Сидни, до недавних пор считавшей себя слишком обычной. Но взросление приносит с собой неожиданные перемены в и без того непростую жизнь. Главная героиня тяжело переживает потерю отца, не всегда ладит со сверстниками и окончательно теряется, когда понимает, что в ней проснулись разрушительные сверхспособности, которые она не в силах контролировать.
Четверг, 27 февраля
научная фантастика, драма, боевик
В ролях Энтони Маки, Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри
Создатель Лаэта Калогридис
На дворе XXV век. Люди научились оцифровывать человеческий разум, и сознание любого индивидуума теперь можно без проблем пересадить в другое тело. Главный герой — бывший элитный боец Такеши Ковач, принимавший участие в межзвёздных битвах, но попавший за решётку на целых 500 лет. Однако у спецназовца появляется реальный шанс на новую жизнь на Земле — при условии, что он сумеет разгадать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.
Воскресенье, 1 марта
драма, фантастика, антология
В ролях Джейсон Сигел, Салли Филд, Ричард И. Грант, Андре Бенжамин, Ив Линдли, Тара Линн Барр
Создатель Джейсон Сигел
Группа ничем не примечательных обывателей натыкается на тайну, притаившуюся буквально на поверхности их скучной каждодневной жизни. И, как это обычно бывает, загадка оказывается куда глубже и запутаннее, чем казалась героям поначалу.