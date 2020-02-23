Новые сериалы 23 февраля — 1 марта

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Netflix

Фантастическая драмеди рассказывает о школьнице Сидни, до недавних пор считавшей себя слишком обычной. Но взросление приносит с собой неожиданные перемены в и без того непростую жизнь. Главная героиня тяжело переживает потерю отца, не всегда ладит со сверстниками и окончательно теряется, когда понимает, что в ней проснулись разрушительные сверхспособности, которые она не в силах контролировать.