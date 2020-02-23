Новости сериалов — лучшее за неделю

Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером — сбор финансовых средств на съёмки продолжается.
Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен — к экранному сексу необходим серьёзный подход.
Джареду Падалеки подобрали отца и брата-гея в ремейке «Крутого Уокера» — строгого родителя сыграет Митч Пиледжи.
Долорес против человечества в свежем трейлере третьего сезона «Мира Дикого Запада» — война людей и машин выходит на новый уровень.
Теперь официально: «Друзья» возвращаются — потоковый сервис HBO Max покажет воссоединение этой весной.
Второй сезон анимационного экшена «Харли Квинн» стартует в апреле — продолжение чёрной комедии состоит из 13 серий.
Стивен Спилберг представляет возрождённый сериал-антологию «Удивительные истории» — трейлер даёт первое представление о современной версии культового проекта.
София Лиллис раскрывает свои суперсилы в трейлере фантастической драмеди «Мне это не нравится» — продюсеры «Очень странных дел» обещают новую загадочную историю о подростках.
Sony готовит сериал по героическому циклу о сверхчеловеке Доке Сэвидже — с фильмом не вышло, попробуют многосерийный формат.
Съёмки второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана завершены — над свежей главой ужастика работала целая команда режиссёров.