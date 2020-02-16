 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Телеканалы и стриминговые сервисы отказываются показывать аниме про обзорщиков фэнтезийных борделей «Межвидовые обозреватели» Том Хиддлстон сыграет амбициозного политика в триллере Netflix «Рэй Донован» остался без восьмого сезона Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка» расскажет о молодости Весемира Мэтт Ривз объявил о начале съёмок «Бэтмена»
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером

Студия Cinema Code Production, успевшая выпустить несколько отрывков из пребывающего в активном производстве сериала «Осенние визиты», на этот раз поделилась со зрителями первым официальным тизером восьмисерийной постановки, которую сами создатели предпочитают называть многосерийным художественным фильмом.

Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко о прибывших в наш мир таинственных Визитёрах, конфликтующих между собой за право определить дальнейший путь развития человеческого рода. И без жертв эта борьба, конечно, не обходится.

Все желающие по-прежнему могут поддержать сериал, создаваемый поклонниками из Владивостока, на краудфандинговой платформе Planeta.ru, где проект постепенно подбирается к запланированной сумме в 600 тысяч рублей.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Осенние визиты
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Во Владивостоке снимают экранизацию «Осенних визитов» Сергея Лукьяненко
 
Камео Дмитрия Пучкова в новом отрывке из «Осенних визитов»
 
Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером

Тоже интересно

 
Кино «Одесса» — трейлер лирической комедии Валерия Тодоровского
 
Кино По рассказу «И пришёл Бука» Стивена Кинга снимут полнометражное кино
 
Кино Студия Disney уволила режиссёра первых двух «Стражей галактики»
 
Кино Студия Disney выставила кинотеатрам непростые условия проката «Последних джедаев»
 
Кино «Веном» — второй трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 297: Упоротые антисоветчики
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
18:30Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
 
 
СкороТелеовощи (видео)
 

Выйдут в феврале

17 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
18 Вт20:00ЕВА (трансляция)
19 СрНоль кадров в секунду (аудио)
19 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
20 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 ПтЕВА (аудио)
21 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
22 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду
 
 
13Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
8ЕВА – 358: Бабка смерти
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru