Сериал «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко обзавёлся первым официальным тизером

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Cinema Code Production, успевшая выпустить несколько отрывков из пребывающего в активном производстве сериала «Осенние визиты», на этот раз поделилась со зрителями первым официальным тизером восьмисерийной постановки, которую сами создатели предпочитают называть многосерийным художественным фильмом.

Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко о прибывших в наш мир таинственных Визитёрах, конфликтующих между собой за право определить дальнейший путь развития человеческого рода. И без жертв эта борьба, конечно, не обходится.

Все желающие по-прежнему могут поддержать сериал, создаваемый поклонниками из Владивостока, на краудфандинговой платформе Planeta.ru, где проект постепенно подбирается к запланированной сумме в 600 тысяч рублей.