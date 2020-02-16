Новости сериалов — лучшее за неделю

Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность — куда помещает страдальца Джима Хоппера.

Знакомьтесь: ведьмаки Койон и Ламберт из второго сезона «Ведьмака» — сериал пополняет свой актёрский состав.

Syfy и женская творческая команда представляют трейлер своего космического трэша «Бродячая королева» — всё инклюзивно и прогрессивно донельзя.

Марк Руффало возглавит голливудский ремейк «Паразитов» от HBO — автор оригинала Пон Чжун Хо отвечает и за многосерийную версию.

Энтони Маки продолжает путешествие Такеши Ковача в трейлере второго сезона «Видоизменённого углерода» — сериал возвращается в конце февраля.

Камео Дмитрия Пучкова в новом отрывке из «Осенних визитов» — создатели продолжают информировать зрителей о ходе съёмок.

Гугу Мбата-Роу получила роль в сериале «Локи» — актрисе, по слухам, досталась ведущая женская роль.

Софи Тёрнер и Кори Хоукинс борются за жизнь в тизере триллера «Выжить» — героям противостоят заснеженные горы и личные демоны.

«Бессмертный» Эдриан Пол записался во второй сезон «Видеть» от Apple TV+ — телегорцу досталась роль влиятельного человека.