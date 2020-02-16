Новости сериалов — лучшее за неделю

Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность — куда помещает страдальца Джима Хоппера.
Знакомьтесь: ведьмаки Койон и Ламберт из второго сезона «Ведьмака» — сериал пополняет свой актёрский состав.
Syfy и женская творческая команда представляют трейлер своего космического трэша «Бродячая королева» — всё инклюзивно и прогрессивно донельзя.
Марк Руффало возглавит голливудский ремейк «Паразитов» от HBO — автор оригинала Пон Чжун Хо отвечает и за многосерийную версию.
Энтони Маки продолжает путешествие Такеши Ковача в трейлере второго сезона «Видоизменённого углерода» — сериал возвращается в конце февраля.
Камео Дмитрия Пучкова в новом отрывке из «Осенних визитов» — создатели продолжают информировать зрителей о ходе съёмок.
Гугу Мбата-Роу получила роль в сериале «Локи» — актрисе, по слухам, досталась ведущая женская роль.
Софи Тёрнер и Кори Хоукинс борются за жизнь в тизере триллера «Выжить» — героям противостоят заснеженные горы и личные демоны.
«Бессмертный» Эдриан Пол записался во второй сезон «Видеть» от Apple TV+ — телегорцу досталась роль влиятельного человека.
Криминальный триллер «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» обещает кровавые гангстерские войны — правда, пока неясно, когда именно они начнутся, так как дата выхода отсутствует.