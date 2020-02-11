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Энтони Маки продолжает путешествие Такеши Ковача в трейлере второго сезона «Видоизменённого углерода»

Спустя неделю после выхода первого тизера Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода», где главный герой продолжает свой непростой жизненный путь в новом теле. Футуристический экшен возвращается на стриминговый сервис 27 февраля.

Экранизация серии романов Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество обессмертило себя благодаря технологии перемещения оцифрованного сознания из тела в тело. Близко знакомый с женщиной, изобретшей эту технологию, Такеши Ковач (Энтони Маки) сотни лет путешествует по разным мирам и планетам, пытаясь примириться с собой и событиями своего очень непростого прошлого.

Помимо Маки во втором сезоне снимаются Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри, Крис Коннер и Уилл Юн Ли. Шоураннеры проекта — исполнительный продюсер и сценарист Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).

И официальный постер продолжения:

Постеры сериала «Видоизменённый углерод»
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Видео Видоизменённый углерод
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