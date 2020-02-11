Энтони Маки продолжает путешествие Такеши Ковача в трейлере второго сезона «Видоизменённого углерода»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спустя неделю после выхода первого тизера Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона «Видоизменённого углерода», где главный герой продолжает свой непростой жизненный путь в новом теле. Футуристический экшен возвращается на стриминговый сервис 27 февраля.

Экранизация серии романов Ричарда Моргана описывает мир далёкого будущего, где человечество обессмертило себя благодаря технологии перемещения оцифрованного сознания из тела в тело. Близко знакомый с женщиной, изобретшей эту технологию, Такеши Ковач (Энтони Маки) сотни лет путешествует по разным мирам и планетам, пытаясь примириться с собой и событиями своего очень непростого прошлого.

Помимо Маки во втором сезоне снимаются Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либрехт, Джеймс Саито, Рене Элиз Голдсберри, Крис Коннер и Уилл Юн Ли. Шоураннеры проекта — исполнительный продюсер и сценарист Лаэта Калогридис («Алита: Боевой ангел») и Элисон Шапкер («Грань»).

И официальный постер продолжения: