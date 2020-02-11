Новые тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда нагоняют жути

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У восьмисерийного технотриллера Алекса Гарленда «Разработчики» появилась пара свежих тизеров с новыми кадрами, рисующими откровенно мрачную картину происходящего. Проект кабельного канала FX стартует 5 марта.

Полный тайн и загадок фантастический триллер рассказывает о молодом программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что произошло с её без вести пропавшим бойфрендом. В попытках докопаться до истины девушка приходит к неутешительному выводу: в пропаже парня как-то замешана корпорация, на которую она работает.

В актёрский состав мини-сериала входят Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд срежиссировал все восемь эпизодов по собственному сценарию.