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Новые тизеры «Разработчиков» Алекса Гарленда нагоняют жути

У восьмисерийного технотриллера Алекса Гарленда «Разработчики» появилась пара свежих тизеров с новыми кадрами, рисующими откровенно мрачную картину происходящего. Проект кабельного канала FX стартует 5 марта.

Полный тайн и загадок фантастический триллер рассказывает о молодом программисте Лили (Соноя Мидзуно), пытающейся выяснить, что произошло с её без вести пропавшим бойфрендом. В попытках докопаться до истины девушка приходит к неутешительному выводу: в пропаже парня как-то замешана корпорация, на которую она работает.

В актёрский состав мини-сериала входят Ник Офферман, Джин Ха, Зак Гренье, Стивен Хендерсон, Кэйли Спэни и Элисон Пилл. Гарленд срежиссировал все восемь эпизодов по собственному сценарию.

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