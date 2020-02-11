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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Марк Руффало возглавит голливудский ремейк «Паразитов» от HBO

Триумфатор «Оскара» и обладатель четырёх золотых статуэток южнокорейский фильм «Паразиты» готовится стать мини-сериалом кабельного канала HBO. Американизированная версия пока только в зачатке, но уже появилась информация о потенциальном кастинге. Источники портала Collider сообщают, что главным претендентом на ведущую роль в проекте является Марк Руффало («Тёмные воды», «Мстители»).

Сценарист и режиссёр оригинала Пон Чжун Хо («Сквозь снег») лично займётся разработкой сериала и собирается использовать для этого многие идеи и наработки, не вошедшие в финальный монтаж из-за ограниченного времени. С адаптацией фильма для Голливуда ему поможет американский продюсер Адам Маккей («Власть», «Наследники»).

Скорее всего, Руффало сыграет отца бедного семейства, которое паразитирует на богатой семье, в свою очередь паразитирующей на них. Будет ли сериал прямым ремейком или в некоторой степени продолжением фильма, пока не разглашается.

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Паразиты
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