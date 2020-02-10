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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Половое воспитание» продлено на третий сезон

Спустя месяц после премьеры второго сезона «Полового воспитания» потоковый сервис Netflix официально объявил о продлении сериала на третий сезон. Вероятнее всего, подростковая драмеди вернётся на экраны в начале следующего года.

Проект продолжит рассказывать о жизни учеников одной из британских школ, где главный герой Отис (Эйса Баттерфилд) вместе с подругой Мэв (Эмма Маккей) и лучшим другом-геем Эриком (Нкути Гатва) организовал платные консультации для остальных подростков в делах любви и секса.

В сериале также снимаются Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие. Создателем и сценаристом проекта числится Лори Нанн, а за производство отвечает Eleven Film.

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Половое воспитание
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