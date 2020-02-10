«Половое воспитание» продлено на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спустя месяц после премьеры второго сезона «Полового воспитания» потоковый сервис Netflix официально объявил о продлении сериала на третий сезон. Вероятнее всего, подростковая драмеди вернётся на экраны в начале следующего года.

Проект продолжит рассказывать о жизни учеников одной из британских школ, где главный герой Отис (Эйса Баттерфилд) вместе с подругой Мэв (Эмма Маккей) и лучшим другом-геем Эриком (Нкути Гатва) организовал платные консультации для остальных подростков в делах любви и секса.

В сериале также снимаются Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие. Создателем и сценаристом проекта числится Лори Нанн, а за производство отвечает Eleven Film.