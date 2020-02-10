Ubisoft создала фейковую игру для сериала «Мифический квест: Пир ворона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Мифический квест: Пир ворона» — новый сериал для сервиса Apple TV+, вышедший 7 февраля. Сюжет ситкома строится вокруг команды разработчиков самой популярной в мире MMO-игры, которая так и называется — «Мифический квест: Пир ворона». Как стало известно, издательство Ubisoft, участвовавшее в создании сериала, серьёзно подошло к вопросам отображения своей индустрии в шоу. Вплоть до выделения реальных разработчиков для создания поддельной игры.

Достоверным воплощением «Мифического квеста» в сериале занималась студия Red Storm — внутреннее подразделение Ubisoft. Сотрудники Red Storm ранее трудились над франчайзами Far Cry, Ghost Recon и Rainbow Six. Представители студии плотно сотрудничали с авторами сценария, а основной задачей разработчиков было создание оригинальных игровых ресурсов, рабочих моделей геймплея, моделирования аватаров для героев шоу. По словам создателей сериала, аутентичность при демонстрации особенностей индустрии была крайне важна для достоверности всего шоу.

Что до переходов между сценами, то для них используются кадры из реально существующих игр на историческую тематику: серии Assassin's Creed, For Honor и чешской Kingdom Come: Deliverance.

Ну а заодно публикуем интервью с премьеры: