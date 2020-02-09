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Софи Тёрнер и Кори Хоукинс борются за жизнь в тизере триллера «Выжить»

Цифровая платформа для мобильных устройств Quibi выкатила очередной тизер, на этот раз посвящённый многосерийному триллеру «Выжить» с Софи Тёрнер («Игра престолов») и Кори Хоукинсом («24 часа: Наследие») в главных ролях.

Название экранизации романа Алекс Морель исключительно точно отображает суть истории. Джейн (Тёрнер) и Пол (Хоукинс) оказываются единственными выжившими после крушения самолёта в горах. Теперь чудом спасшимся героям предстоит снова бороться за жизнь, выбираясь из заснеженной безлюдной местности, и по пути справляясь не только с крайне тяжёлыми внешними условиями, но и с личными демонами.

Премьера сериала под режиссурой Марка Пеллингтона («Слепое пятно») состоится в апреле.

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