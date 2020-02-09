Новые сериалы 10–16 февраля

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В далёком будущем,спустя сотни лет на Земле процветает последняя колония человечества под модным названием Новый Вавил. Каждый год двадцать четыре конкурсанта участвуют в музыкальном турнире «Экземпляр».

Не-такая-как-все дочка городского чиновника Алия открывает для себя древний музыкальный жанр хип-хопа, который власти скрывали в секретном Архиве. Насмотревшись на Снуп Дога, Избранная устраивает танцевальную революцию, быстро перерастающую в буржуазную.