Новые сериалы 10–16 февраля

Не слишком богатая на сериальные премьеры середина февраля представит трёх новичков. Телеканал ABC покажет первую серию юридической драмы «Навсегда», а потоковый сервис Hulu выпустит сразу два проекта — музыкальную драмеди «Фанатик» с Зои Кравитц и подростковую танцевальную драму «Падение утопии». Оба первых сезона выйдут целиком.
Вторник, 11 февраля
драма
В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер
Создатель Хэнк Стейнберг
Аарон Уоллес получает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Получив в тюрьме юридическое образование, он берётся расследовать и оспаривать решение суда по делам других заключённых, параллельно стремясь обжаловать и суровое решение суда по собственному делу.
Четверг, 13 февраля
боевик, драма, криминал
В ролях Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Рауль Мендес, Маноло Кардона, Морис Компте
Создатель Крис Бранкато, Карло Бернард, Даг Миро, Аннаб Кан
События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо. Ответственным за расследование деятельности картеля назначают агента УБН Кики Камарену, недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.
Пятница, 14 февраля
комедия, драма, романтический, музыкальный
В ролях Зои Кравиц, Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси, Кингсли Бен-Адир, Рэйнбоу Фрэнкс
Создатель Вероника Уэст, Сара Кукзерка
Владелица бруклинского магазинчика пластинок Робин до сих пор не отошла от тяжёлого расставания с бойфрендом, что заставляет её припомнить все предыдущие отношения и задуматься над тем, почему они не сложились. Попытки разобраться в себе подарят главной героине шанс выполнить работу над ошибками и наконец-то обрести заслуженное счастье в личной жизни.
драма, фантастика, музыкальный
В ролях Corteon Moore, Devyn Nekoda, Phillip Lewitski, Robyn Alomar, Mickeey Nguyen, Akeil Julien
В далёком будущем,спустя сотни лет на Земле процветает последняя колония человечества под модным названием Новый Вавил. Каждый год двадцать четыре конкурсанта участвуют в музыкальном турнире «Экземпляр».
Не-такая-как-все дочка городского чиновника Алия открывает для себя древний музыкальный жанр хип-хопа, который власти скрывали в секретном Архиве. Насмотревшись на Снуп Дога, Избранная устраивает танцевальную революцию, быстро перерастающую в буржуазную.
Воскресенье, 16 февраля
комедия, драма
В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт
Создатель Дженна Бэнс
Сюжет повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.