 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Рэй Донован» остался без восьмого сезона «Мандалорец» может обрасти спин-оффами Лучшее аниме осени 2019 года — голосование Лучшее аниме 2018 года — голосование В США снимут ремейк нашей «Комы»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 10–16 февраля

Не слишком богатая на сериальные премьеры середина февраля представит трёх новичков. Телеканал ABC покажет первую серию юридической драмы «Навсегда», а потоковый сервис Hulu выпустит сразу два проекта — музыкальную драмеди «Фанатик» с Зои Кравитц и подростковую танцевальную драму «Падение утопии». Оба первых сезона выйдут целиком.

Вторник, 11 февраля

 
Премьера+
ABC (US)
Навсегда For Life

драма

В ролях Николас Пиннок, Индира Варма, Джой Брайант, Мэри Стюарт Мастерсон, Борис Макгайвер, Гленн Флэшлер

Создатель Хэнк Стейнберг

Аарон Уоллес получает пожизненный срок за преступление, которого не совершал. Получив в тюрьме юридическое образование, он берётся расследовать и оспаривать решение суда по делам других заключённых, параллельно стремясь обжаловать и суровое решение суда по собственному делу.

Четверг, 13 февраля

 
Сезон2
Netflix
Нарки Narcos

боевик, драма, криминал

В ролях Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Рауль Мендес, Маноло Кардона, Морис Компте

Создатель Крис Бранкато, Карло Бернард, Даг Миро, Аннаб Кан

События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодилеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо. Ответственным за расследование деятельности картеля назначают агента УБН Кики Камарену, недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.

Видео

Пятница, 14 февраля

 
Премьера+
Hulu
Фанатик High Fidelity

комедия, драма, романтический, музыкальный

В ролях Зои Кравиц, Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси, Кингсли Бен-Адир, Рэйнбоу Фрэнкс

Создатель Вероника Уэст, Сара Кукзерка

Владелица бруклинского магазинчика пластинок Робин до сих пор не отошла от тяжёлого расставания с бойфрендом, что заставляет её припомнить все предыдущие отношения и задуматься над тем, почему они не сложились. Попытки разобраться в себе подарят главной героине шанс выполнить работу над ошибками и наконец-то обрести заслуженное счастье в личной жизни.

Видео

 
Премьера+
Hulu
Крушение утопии Utopia Falls

драма, фантастика, музыкальный

В ролях Corteon Moore, Devyn Nekoda, Phillip Lewitski, Robyn Alomar, Mickeey Nguyen, Akeil Julien

В далёком будущем,спустя сотни лет на Земле процветает последняя колония человечества под модным названием Новый Вавил. Каждый год двадцать четыре конкурсанта участвуют в музыкальном турнире «Экземпляр».

Не-такая-как-все дочка городского чиновника Алия открывает для себя древний музыкальный жанр хип-хопа, который власти скрывали в секретном Архиве. Насмотревшись на Снуп Дога, Избранная устраивает танцевальную революцию, быстро перерастающую в буржуазную.

Видео

Воскресенье, 16 февраля

 
Сезон3
NBC
Хорошие девочки Good Girls

комедия, драма

В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт

Создатель Дженна Бэнс

Сюжет повествует о трёх примерных жёнах-наседках из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная отчаянная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий.

Видео

 
Сезон5
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Короткометражный фильм режиссёра Нила Бломкампа Zygote
 
«Игра престолов»: огромный ляп и звёздные камео, которые вы могли не заметить
 
Кино «Чудо-женщина 2» — промо-арт
 
Кино Следующей весной стартуют съёмки «Мастера и Маргариты» от режиссёра «Легенды № 17»
 
Кино Джаред Лето больше не Джокер
 
Кино Джосс Уидон разозлил фанатов киновселенной DC
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
 
 
21:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 
 
СкороТелеовощи (видео)
 

Выйдут в феврале

11 Вт20:00ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду (аудио)
12 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
14 ПтЕВА (аудио)
14 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
15 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
8ЕВА – 358: Бабка смерти
 
 
1Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
 
6Ноль кадров в секунду – 301: Худшее место для рабства
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 390: Новый министр культуры и экранизация Лавкрафта
 
17ЕВА – 357: Кончать — зло
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru