Тизер и кадры пятого сезона «Миллиардов» представляют новых персонажей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из пятого сезона «Миллиардов». Снимки представляют новых персонажей истории в исполнении Джулианны Маргулис («Хорошая жена») и Кори Столла («Штамм»). Также у продолжения появился первый официальный тизер, напоминающий, что сериал возвращается в эфир 3 мая.

Пятый сезон финансовой драмы Showtime о непрекращающемся соперничестве бизнесмена Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора Чака Роадса (Пол Джаматти) вовлекает в историю новых действующих лиц. Среди них окажутся Кэтрин Брэнт (Маргулис), профессор социологии из университета Лиги плюща и автор книг-бестселлеров, а также Майк Принс (Столл), успешный бизнесмен из маленького городка в Индиане.

В сериале также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Фрэнк Грилло. Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами по-прежнему выступают Брайан Коппельман и Дэвид Левин.