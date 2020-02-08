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Тизер и кадры пятого сезона «Миллиардов» представляют новых персонажей

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из пятого сезона «Миллиардов». Снимки представляют новых персонажей истории в исполнении Джулианны Маргулис («Хорошая жена») и Кори Столла («Штамм»). Также у продолжения появился первый официальный тизер, напоминающий, что сериал возвращается в эфир 3 мая.

Пятый сезон финансовой драмы Showtime о непрекращающемся соперничестве бизнесмена Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора Чака Роадса (Пол Джаматти) вовлекает в историю новых действующих лиц. Среди них окажутся Кэтрин Брэнт (Маргулис), профессор социологии из университета Лиги плюща и автор книг-бестселлеров, а также Майк Принс (Столл), успешный бизнесмен из маленького городка в Индиане.

Кадры из сериала «Миллиарды» Кадры из сериала «Миллиарды»

В сериале также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Фрэнк Грилло. Шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами по-прежнему выступают Брайан Коппельман и Дэвид Левин.

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