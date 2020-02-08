Телеовощи. Выпуск 326: Возвращение в подъезд

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:46 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:23 —
|Новости
|50:03 —
|«Незнакомка» (The Stranger) — 1x01 (премьера)
|59:50 —
|«Зло» — 1x13 (финал сезона)
|01:10:08 —
|«Волшебники» — 5x04
|01:18:50 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x03
|01:36:16 —
|«Чудотворцы» — 2x01—02
|01:42:45 —
|«Чужак» — 1x05
|01:46:15 —
|«Харли Квинн» — 1x10
|01:51:52 —
|«Уайтчепел» — 1x03 (финал сезона)
|02:05:13 —
|«Лексс» — 3x06 (впечатления Юрия и Льва)
|02:15:20 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x17 (впечатления Льва)
|02:24:23 —
|«Вавилон 5» — 2x06 (впечатления Юрия)
|02:33:35 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x04 (впечатления Михаила)
|02:39:41 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:12 —
|«Булл» — 4x13
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