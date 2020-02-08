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Линдси Морган досталась в напарницы Джареду Падалеки в ремейке «Крутого Уокера»

Ремейк «Крутого Уокера» с лаконичным названием «Уокер» и Джаредом Падалеки на борту совсем недавно отошёл телеканалу The CW, моментально понизив собственный градус ожидания. Теперь ситуация начинает понемногу выправляться, потому как напарник главного героя в этот раз куда сексапильнее, моложе и вообще женщина — звезда сериала «Сотня» Линдси Морган. В оригинале, напомним, эту роль исполнил Кларенс Жильяр.

Очевидно, создатели сериала во главе со сценаристом и исполнительным продюсером Анной Фрике («Быть человеком», «Бухта Доусона») решили не следовать канону, добавив повествованию современной феминистской подоплёки. Морган сыграет Мики, первую женщину в истории техасских рейнджеров, которая, разумеется, испытала на себе все прелести дискриминации по гендерному признаку. Сосредоточенная и проницательная уроженка Техаса успела отслужить в армии и поработать в полиции, прежде чем добилась своего текущего положения.

По сюжету недавно овдовевший отец двоих детей (Падалеки) возвращается в Техас после нескольких лет работы под прикрытием. Теперь он попытается наладить отношения с детьми и расследовать таинственные обстоятельства гибели собственной жены.

Сериал уже получил добро на первый сезон и, вероятней всего, дебютирует этой осенью.

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