Новости сериалов — лучшее за неделю

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как слабого бабника Лютика превратили в сильного мужчину — новые подробности прогрессивной адаптации.
Воссоединение «Друзей» не за горами — потоковый сервис HBO Max почти договорился с актёрами.
Такеши Ковача преследуют призраки прошлого в тизере второго сезона «Видоизменённого углерода» — главный герой предстал в новой оболочке.
Драму «Текст» Клима Шипенко растянут до мини-сериала — затею финансирует цифровая платформа START.
Первый взгляд на сериалы «Локи», «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» в тизере Disney+ — зрители получили возможность составить свои первые впечатления о многосерийных проектах.
«Мандалорец» может обрасти спин-оффами — Боб Айгер заявил, что в Disney обсуждают такую возможность.
Лучшие друзья София Лиллис и Уайатт Олефф в первом тизере драмы «Мне это не нравится» — на подходе свежая фантастическая драма о сложностях взросления.
Барри Кеоган ушёл из сериала «Игрек: Последний мужчина» — о причинах его решения не сообщается.
Съёмки сериала по вселенной «Обители зла» начнутся этим летом — потоковый сервис Netflix упорно хранит молчание в отношении проекта.
«Рэй Донован» остался без восьмого сезона — кабельный канал к удивлению творческой команды закрыл сериал на седьмом сезоне.