Новости сериалов — лучшее за неделю

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как слабого бабника Лютика превратили в сильного мужчину — новые подробности прогрессивной адаптации.

Воссоединение «Друзей» не за горами — потоковый сервис HBO Max почти договорился с актёрами.

Такеши Ковача преследуют призраки прошлого в тизере второго сезона «Видоизменённого углерода» — главный герой предстал в новой оболочке.

Драму «Текст» Клима Шипенко растянут до мини-сериала — затею финансирует цифровая платформа START.

Первый взгляд на сериалы «Локи», «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» в тизере Disney+ — зрители получили возможность составить свои первые впечатления о многосерийных проектах.

«Мандалорец» может обрасти спин-оффами — Боб Айгер заявил, что в Disney обсуждают такую возможность.

Лучшие друзья София Лиллис и Уайатт Олефф в первом тизере драмы «Мне это не нравится» — на подходе свежая фантастическая драма о сложностях взросления.

Барри Кеоган ушёл из сериала «Игрек: Последний мужчина» — о причинах его решения не сообщается.

Съёмки сериала по вселенной «Обители зла» начнутся этим летом — потоковый сервис Netflix упорно хранит молчание в отношении проекта.