Новости блогов — с 27 января по 9 февраля

Лариса Мосенко, смотрит как Кайло Рен возвращается в новом выпуске SNL. Кайло Рен, притворяющийся стажёром — это смешно... наверное.
Лариса Мосенко любуется новыми артами к сценарию девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу. Красивые картинки и мрачная история, которой уже не будет.
Лев Гринберг слушает рэп из «Соника в кино». Слишком медленная песня, зато слова и клип неплохо получились.
Лев Гринберг делится инсайдами про Sony. Откуда дровишки, тщательно скрывается, но в свете всяких анонсов выглядит правдоподобно.
Михаил Судаков благосклонно реагирует на TXT — Run Away. Няшные парни занимаются магией друг с другом.
Михаил Судаков сдержанно реагирует на Sonamoo — We Are Legendary. Рекламная песня к мобильной игре. Не самая плохая — и на том спасибо.
Михаил Судаков ретроспективно реагирует на Sonamoo — I (Knew It). Любимая песня этой группы у Судакова, что тут ещё скажешь.
Михаил Судаков одобрительно реагирует на Super Junior — 2YA2YAO!. «Старожилы» всё ещё жгут.
Михаил Судаков реагирует на Park Jiyeon — 1 Minute 1 Second (Never Ever). Обволакивающая музыка и интересный клип.
Михаил Судаков ровно реагирует на новую песню Park Jiyeon — Take a Hike. Красивая девушка, прекрасный голос, а остальное довольно средне получилось.
Михаил Судаков недоумённо реагирует на Stray Kids — Side Effects. Экспериментальная песня (ах, эти вопли), Михаил не проникся.
Михаил Судаков доброжелательно реагирует на Everglow — Dun Dun. Симпатичный клип и бойкая песенка.
Кошка Судакова реагирует на GFriend — Crossroads. Кошка, конечно, прима этого ролика. А песенка — про женскую любовь!
Михаил Судаков реагирует на дебют Cignature — Nun Nu Nan Na. Несмотря на ретро-звучание, Михаила не зацепило, но песня нормальная.