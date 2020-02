Новости блогов — с 27 января по 9 февраля

Михаил Судаков благосклонно реагирует на TXT — Run Away . Няшные парни занимаются магией друг с другом.

Михаил Судаков сдержанно реагирует на Sonamoo — We Are Legendary . Рекламная песня к мобильной игре. Не самая плохая — и на том спасибо.

Михаил Судаков ретроспективно реагирует на Sonamoo — I (Knew It) . Любимая песня этой группы у Судакова, что тут ещё скажешь.

Михаил Судаков реагирует на Park Jiyeon — 1 Minute 1 Second (Never Ever). Обволакивающая музыка и интересный клип.