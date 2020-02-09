Новости блогов — с 27 января по 9 февраля

Лариса Мосенко, смотрит как Кайло Рен возвращается в новом выпуске SNL. Кайло Рен, притворяющийся стажёром — это смешно... наверное.

Лариса Мосенко любуется новыми артами к сценарию девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу. Красивые картинки и мрачная история, которой уже не будет.

Лев Гринберг слушает рэп из «Соника в кино». Слишком медленная песня, зато слова и клип неплохо получились.

Лев Гринберг делится инсайдами про Sony. Откуда дровишки, тщательно скрывается, но в свете всяких анонсов выглядит правдоподобно.

Михаил Судаков благосклонно реагирует на TXT — Run Away. Няшные парни занимаются магией друг с другом.

Михаил Судаков сдержанно реагирует на Sonamoo — We Are Legendary. Рекламная песня к мобильной игре. Не самая плохая — и на том спасибо.

Михаил Судаков ретроспективно реагирует на Sonamoo — I (Knew It). Любимая песня этой группы у Судакова, что тут ещё скажешь.

Михаил Судаков реагирует на Park Jiyeon — 1 Minute 1 Second (Never Ever). Обволакивающая музыка и интересный клип.

Михаил Судаков ровно реагирует на новую песню Park Jiyeon — Take a Hike. Красивая девушка, прекрасный голос, а остальное довольно средне получилось.

Михаил Судаков недоумённо реагирует на Stray Kids — Side Effects. Экспериментальная песня (ах, эти вопли), Михаил не проникся.

Михаил Судаков доброжелательно реагирует на Everglow — Dun Dun. Симпатичный клип и бойкая песенка.

Кошка Судакова реагирует на GFriend — Crossroads. Кошка, конечно, прима этого ролика. А песенка — про женскую любовь!