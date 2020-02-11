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Джош Пек занял место Тома Хэнкса в сериальном ремейке фильма «Тёрнер и Хуч»

Давненько на экранах не было процедуралов с собаками — подумал потоковый сервис Disney+ и заказал первый сезон сериала «Тёрнер и Хуч», ребут одноимённой комедии 1989 года с Томом Хэнксом. Актёра на главную роль тоже успели подобрать.

Джош Пек («Ледниковый период 2», «Теория большого взрыва») сыграет маршала США Скотта Тёрнера, которому в напарники достался строптивый пёс по кличке Хуч. Вдоволь намучавшись с собакой, герой наконец понимает, что это не наказание, а чертовски верный друг.

В оригинальном фильме дог был единственным свидетелем преступления и помогал полицейскому (персонажу Хэнкса) в расследовании и личной жизни.

Сценарий 12-серийного сезона пишет Мэтт Никс («Чёрная метка», «Одарённые»). Он же выступает исполнительным продюсером перезапуска вместе Джошем Леви («Кости»). Производство курирует диснеевская 20th Century Fox TV. Собаку на главную роль пока не выбрали.

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Темы
 
Тёрнер и Хуч
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