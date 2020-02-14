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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Бессмертный» Эдриан Пол записался во второй сезон «Видеть» от Apple TV+

Вслед за январским пополнением актёрского состава в лице Дэйва Батисты масштабная фантастическая драма «Видеть» от потокового сервиса Apple TV+ заполучила в свои ряды самого Дункана Маклауда. Да, во втором сезоне сериала снимется Эдриан Пол, сыгравший знаменитого телевизионного горца.

В продолжении истории Пол сыграет влиятельного Лорда Харлана — правителя самого мощного города в королевстве.

Постапокалиптический эпик рассказывает о мире, населённом ослепшим человечеством. Выжившие после кошмарной эпидемии живут в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты, но спустя несколько веков на свет появляются зрячие близнецы, чьё призвание — изменить мир.

Во втором сезоне также снимаются Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Арфи Мадекве и Неста Купер. Шоураннером продолжения числится Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). Создателем и главным сценаристом проекта остаётся Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а режиссёром отделных эпизодов — Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»).

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Видеть
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