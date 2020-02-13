Amblin TV Стивена Спилберга задумала сериал о ремейке культовых «Балбесов»

За последние несколько лет, в особенности после премьеры «Очень странных дел» в сети то и дело вспыхивали разговоры о неминуемом ремейке, ребуте или сиквеле культовых «Балбесов» (The Goonies) Ричарда Доннера. Вышедший в 1985 году приключенческий фильм о юных искателях приключений по-прежнему находит отклик в сердцах фанатов, чем и решила воспользоваться студия Стивена Спилберга Amblin TV.

Совместно с каналом FOX студия готовит пилотный эпизод пока что безымянного драматического сериала, который расскажет о юных киноманах, пытающихся снят покадровый ремейк тех самых «Балбесов», в основу которых легла оригинальная идея Спилберга. Вот такой неожиданный подход к первоисточнику.

По сюжету, хранящая некую страшную тайну и не сумевшая устроить свою жизнь в Нью Йорке Стелла Купер возвращается в захудалый родной городок и устраивается внештатным преподавателем в местную школу. Здесь он обретает вдохновение, надежду и спасение, согласившись помочь трём школьникам в проекте их мечты — съёмках покадрового ремейка их любимого фильма «Балбесы». Страстью к этой затее в конце концов заряжается весь депрессивный городок, жители которого преображаются под влиянием силы искусства.

Сценарий пишет Сара Уотсон («Родители»), а режиссировать берётся Грег Мотолла («Отдел новостей»). Постановщик «Балбесов» Ричард Доннер входит к команду исполнительных продюсеров потенциального сериала.