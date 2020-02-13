«Крёстный отец Гарлема» с Форестом Уитакером вернётся на второй сезон

Кабельный канал Epix официально продлил на второй сезон криминальную ретро-драму «Крёстный отец» с Форестом Уитакером в главной роли. Съёмки 10-серийного продолжения приквела картины Ридли Скотта «Гангстер» стартуют в этом году и будут проходить в Нью-Йорке. Дата возвращения сериала на экраны пока неизвестна.

На дворе 60-е. В центре истории — известный криминальный авторитет из Гарлема Эллсуорт «Бампи» Джонсон (Уитакер). Сериал рассказывает о жизни гангстера и его войне с итальянским кланом Дженовезе за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся, отсидев одиннадцать лет в тюрьме.

В сериале снимаются Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Люси Фрай, Пол Сорвино и Ильфенеш Хадера. Соавторы «Нарков» Крис Бранкато и Пол Экштейн по-прежнему отвечают за сценарий. Бранкато оставляет за собой пост шоураннера проекта.