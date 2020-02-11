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Камео Дмитрия Пучкова в новом отрывке «Осенних визитов»

Творческая команда сериала «Осенние визиты» по одноимённому роману Сергея Лукьяненко продолжает делиться плодами своих трудов — в сети появился ещё один отрывок из снимаемой во Владивостоке многосерийной экранизации. Ролик называется «Визирь», и в нём оказалось своеобразное камео Дмитрия Пучкова.

Как сообщалось ранее, сериал создаётся силами поклонников-энтузиастов на собственные средства. Все желающие могут поддержать проект финансово на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Сейчас на счету постановки уже более 450 тысяч рублей. До 600 тысяч запланированных остаётся не так уж и много.

Студия Cinema Code Production готовит восьмисерийную экранизацию мрачной фантастической истории Лукьяненко о группе конфликтующих между собой Визитёров, которые прибыли в наш мир, дабы определить дальнейший путь развития человечества.

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