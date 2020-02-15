Syfy и женская творческая команда представляют трейлер своего космического трэша «Бродячая королева»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Берегите зрение. Кабельный канал Syfy опубликовал трейлер так называемой космооперы «Бродячая королева» — многосерийной экранизации одноимённого комикса, над которой работает исключительно женская творческая команда, но в некоторых ролях, как видно, позволили сняться мужикам. Премьера состоится 27 марта.

Это история о приключениях Элиды (Эдриен Рэй), коронованной ещё ребёнком, но превратившейся в сироту-изгоя, блуждающую по удалённым уголкам галактики. Там девушка скрывается от агентов Республики, ищущих беглянку, дабы уничтожить королевский род. Когда старый приятель Айзек (Тим Розон) сообщает героине, что её мать жива, Элида возвращается в бывшее королевство, чтобы дать бой своему смертельному врагу — командующему Лазаро (Поль дю Туа).

Создателем, шоураннером и режиссёром 10-серийного первого сезона выступает Джем Гаррард. Сценарий написали Мика Коллинз и Марико Тамаки. Производственный процесс контролирует Blue Ice Pictures. Съёмки проходили в южноафриканском Кейптауне.

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