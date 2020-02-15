Дэйн Дехаан угрожает Майке Монро в тизере триллера «Незнакомец»

Потоковый сервис Quibi выкатил трейлер ещё одной многосерийной новинки — психологического триллера «Незнакомец» с Майкой Монро («Гость») и Дэйном Дехааном («Лекарство от здоровья»). Как и ранее объявленные новички, этот сериал стартует на цифровой платформе 6 апреля, в день её запуска.

Девушка-таксист Клэр (Монро) подбирает пассажира Карли (Дехаан), и пока она везёт его за город, парень после короткого разговора признаётся, что буквально только что совершил убийство. Жуткий попутчик даёт героине шанс остаться в живых, и всё будет зависеть от того, насколько она хорошая рассказчица.

Сценаристом, режиссёром и продюсером сериала выступает отлично знакомая с жанром Вина Суд («Убийство», «Семь секунд»).