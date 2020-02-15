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«Беги» — трейлер комедийного триллера HBO от Фиби Уоллер-Бридж

Сверхуспешная и острая на язык Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву») спродюсировала новый сериал, который автоматически стал на прядок более ожидаемым, на сей раз для HBO — комедийный триллер «Беги».

В центре сюжета — парочка бывших любовников Билли и Руби, которые встретились вновь спустя 17 лет. Но не всё так просто: ещё в колледже они заключили соглашение — если когда-то им понадобится всё бросить и покинуть город, они могут отправить друг другу сообщение с одним лишь словом «БЕГИ», встретиться в установленном месте и отправиться в путешествие по Штатам. Так и происходит, и всё бы ничего, если бы не секреты, которые они таят друг от друга.

Главные роли исполнили Донал Глисон («Звёздные войны: Скайуокер. Восход») и Мерритт Уивер («Ходячие мертвецы», «Невероятное»), компанию которым составили Рич Соммер, Тамара Подемски и Арчи Панджаби.

За сценарий в ответе Вики Джонс, работавшая с Уоллер-Бридж над «Дрянью». Обе они также выступили исполнительными продюсерами проекта вместе с Оливером Роскиллом, Эмили Лео и Кейт Дэннис («Рассказ служанки», «Блеск»), срежиссировавшей первый эпизод.

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Подкасты
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